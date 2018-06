Kotimaa

Uusi mies alkoikin lähennellä naisen 15-vuotiasta tytärtä: tuomioksi kaksi vuotta vankeutta

Vaikean

Äiti ei uskonut

Isäpuoli sätti juoneksi

Todisteet

Syyllistyi raiskaukseen

seksuaalirikosjutun selvittely kesti karkeasti arvioituna kaksi ja puoli vuotta.Vastakkain olivat noin viisikymmentävuotiaan miehen ja tämän 15-vuotiaan tytärpuolen kertomukset.Tyttö kertoi tavanneensa äitinsä uuden miesystävän ensimmäisen kerran vuonna 2015 äitinsä syntymäpäivillä.Hyvin nopeasti äidin miesystävä alkoi lähennellä häntä kehumalla hyvännäköiseksi, läpsimällä takapuolelle ja kyselemällä seksuaalissävytteisiä asioita, kuten sitä, oliko hän yhä neitsyt.Intiimimpi koskettelu alkoi tytön syyslomalla lokakuussa 2015, kun perhe oli risteilyllä. Tyttö oli herännyt aamuyöstä siihen, kun isäpuoli oli hytissä sängyllä ja kosketteli hänen rintojaan ja alapäätään. Hän oli työntänyt isäpuolensa käden pois ja mennyt suihkuun itkemään.Toinen kerta oli vakavampi. Tyttö oli äitinsä luona yötä ja heräsi siihen, kun isäpuolen sormet olivat hänen sisällään.Tyttö kertoi, ettei ollut pystynyt tekemään mitään, mutta lopulta isäpuoli oli lopettanut ja antanut lähtiessään suukon suulle.Tyttö kertoi isäpuolensa käytöksestä loppuvuodesta 2015 ensin parhaalle ystävälleen, sitten äidilleen. Äiti ei ensin uskonut tyttöä, sillä hän luuli tytön keksineen kaiken päästään saadakseen hänet eroamaan miehestään.Rikosilmoitus kuitenkin lopulta tehtiin, kun muut sukulaiset saivat tietää asiasta.– En osannut ajatella, että pitäisi olla mustasukkainen omalle lapselleen, äiti kertoi myöhemmin oikeudessa.Äiti kertoi ajatelleensa, että kyse saattoi olla siitä, että hänen tyttärensä oli ihastunut hänen miesystäväänsä. Tai sitten tyttöä ärsytti, kun äiti ja uusi miesystävä olivat koko ajan yhdessä.Lopulta hänen oli kuitenkin pakko uskoa tytärtään.– Ei oma lapsi voisi keksiä tällaista.Tytön isäpuoli kiisti syyllistyneensä mihinkään.Hän kertoi oikeudessa tytön tunkeneen itseään hänen viereensä usein, mutta mitään poikkeavaa ei ollut koskaan tapahtunut.Isäpuoli piti tytön kertomusta pelkkänä juonena, jonka tarkoituksena oli erottaa hänet naisystävästään. Hän oli tullut perheen ulkopuolelta häiritsemään tytön ”perheidylliä”, eikä tyttö saanut enää äidiltään niin paljon huomiota ja lahjoja kuin ennen. Kyse oli kostosta.– Kun aloin ottaa etäisyyttä tyttöön enkä ottanut enää kainaloon, tyttö alkoi huomata ettei hänen juonensa onnistu. Hänen käytöksensä alkoi muuttua ja hän ilmoitti, ettei halua tulla enää äitinsä luo, mies kertoi poliisikuulusteluissa.Koska väitetyllä rikoksella ei ollut ulkopuolisia todistajia eikä siitä syntynyt ulkoisesti havaittavia vammoja, käräjäoikeuden oli punnittava kertomusten uskottavuutta.Käräjäoikeuden mukaan tytön kertomus oli paitsi johdonmukainen ja muuttumaton, se myös sai tuekseen isovanhempien kertomukset.Isovanhemmat olivat eräällä vierailulla nähneet, kuinka tyttö oli ollut äitinsä ja isäpuolensa sylissä pelkissä alushousuissa ja pikkupaidassa.– Sanoin miehelle, että miten aikamies kehtaa vehdata pikkutytön kanssa tuolla tavalla. He piilottivat jotain ja sylikkäin pyörittiin, turhan läheistä, isoisä kertoi oikeudessa.Mies oli selittänyt sen leikiksi.– En käsitä sellaista leikkiä, jossa nuori kaunis tyttö on vähissä vaatteissa aikamiehen sylissä, isoisä sanoi.Isäpuolen kertomusta tytön juonittelusta pidettiin oikeudessa mahdollisena, mutta varsin epätodennäköisenä.Käräjäoikeus piti tytön kertomusta uskottavana ja totesi isäpuolen käyttäneen hyväkseen lapsen ihastumista ja asemaansa isäpuolena.Koska sormen työntäminen sukupuolielimeen rinnastuu oikeuskäytännössä sukupuoliyhteyteen, isäpuolen katsottiin syyllistyneen lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen hyväksikäytön lisäksi myös raiskaukseen.Tässä tapauksessa käräjäoikeus katsoi isäpuolen käyttäneen hyväkseen raiskauksessa ensin tytön nukkumista, sitten ikäerosta ja perhesuhteesta johtunutta avutonta tilaa.Tästä avuttoman tilan määritelmästä on keskustelu laajasti julkisuudessa sen jälkeen, kun sukupuoliyhteyttä 10-vuotiaan lapsen kanssa ei katsottu oikeudessa raiskaukseksi.Espoon käräjäoikeus tuomitsi isäpuolen kahdeksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen ja maksamaan tytölle yhteensä 8 000 euron korvaukset kärsimyksestä ja tilapäisestä psyykkisestä haitasta.Vaikka miestä ei ollut aiemmin rekisteröity rikoksista, käräjäoikeuden mukaan rikosten vakavuus ja vahingollisuus uhrille edellyttävät ehdotonta vankeutta.Isäpuolen tuomio ei ole vielä lainvoimainen.Uhrin henkilöllisyyden suojelemiseksi Ilta-Sanomat ei julkaise tuomitun miehen nimeä.