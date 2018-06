Kotimaa

Toisen polven ulkomaalaistaustaisten keski-ikä Suomessa 11 vuotta

Toisen polven ulkomaalaistaustaisten keski-ikä oli viime vuonna hyvin matala, kertoo Tilastokeskus.Keski-ikä oli 10,9 vuotta niin tytöillä kuin pojillakin. Ylipäätään toisen polven eli Suomessa syntyneet ulkomaalaistaustaiset ovat vielä enimmäkseen hyvin nuoria. Heistä 84 prosenttia oli alaikäisiä ja lähes puolet alle kouluikäisiä.Toisen polven ulkomaalaistaustaisten henkilöiden molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla.polven ulkomaalaistaustaisten eli ulkomailla syntyneiden henkilöiden keski-ikä oli viime vuonna 38 vuotta.Sukupuolijakauma vaihtelee taustamaan mukaan. Thaimaalais-, venäläis-, kiinalais- ja vietnamilaistaustaisista enemmistö on naisia. Miesten osuus on suurin turkkilais-, irakilais- ja intialaistaustaisilla.Kaikista ulkomaalaistaustaisista henkilöistä yli puolet asui Uudellamaalla.