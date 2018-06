Loitsuaminen oli voimissaan sata vuotta sitten – mies pukeutui naiseksi, jotta pääsi osaksi ylempää tietoisuutta

Kotimaa

Loitsuaminen oli voimissaan sata vuotta sitten – mies pukeutui naiseksi, jotta pääsi osaksi ylempää tietoisuut





Rakkaus

Sekalainen henkisyyden etsiminen on tällä hetkellä kasvussa. Esimerkiksi enkelit ovat tällä hetkellä hyvin suosittuja. Ajatellaan, että nämä olennot ovat läsnä ja kuulevat toiveemme.





Joillakin

Ennen havuilla lakaistiin tie, ettei vainaja seuraa jälkiä takaisin entiseen kotitaloonsa.

Viisi ihanaa kesäloitsua