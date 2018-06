Kotimaa

Nauti tänään aurinkoisesta säästä – huomenna sataa

Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja melko aurinkoista. Sää on päivällä vielä poutaista myös Pohjois-Lapissa.Kainuusta Keski-Lappiin ukkostaa ja on sateista. Illaksi pohjoisen sateet liikkuvat Pohjois-Lappiin, Etelä-Lapissa sää tällöin selkenee.Päivälämpötila on etelässä lähellä 20 astetta, maan keskiosassa 15 – 18 astetta, pohjoisen sateisella alueella 10 - 15 astetta.Torstaina maan etelä- ja keskiosassa on pilvistä ja sataa monin paikoin.Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on poutaa ja paistaa paikoin aurinko. Pohjois-Lapissa on sateista.Päivälämpötila etelässä 14 – 17 astetta, Oulun korkeudella aurinkoisilla paikoilla noin 18 astetta, Pohjois-Lapissa sateessa noin 10 astetta.Perjantaina sateet painottuvat Pohjois-Suomeen. Etelässä pilvipeite rakoilee ja sadekuuroja tulee paikoin, illalla on poutaisempaa.Päivälämpötila on etelässä 15 - 17, pohjoisessa lähellä 10 astetta.