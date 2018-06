Kotimaa

Myrsky pyyhki Etelä-Suomen yli – Katso pysäyttävät kuvat, kun mustat pilvet vyöryvät Helsingin päälle

Puuskittainen

Uudellamaalla puuta ajoradoilla





Suunta lännestä itään









Salamoita ja raekuuroja