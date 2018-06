Kotimaa

Kommentti: Joku korjasi pyörätelineessä olleen rikkinäisen pyöräni – kiitos, kuka ikinä oletkin!





Tämä on niitä tapauksia, joiden ei uskoisi olevan totta, jos ei olisi sattunut itselle. Viime viikon torstaina olin tulossa polkupyörällä töihin, kun kesken matkan huomasin, että takajarrun jarruvaijeri repsottaa pahasti. Matkaa ei ollut enää paljon, mutta ei ollut kyllä juuri takajarruakaan. Arvelin, että vaijeri on poikki. Oli kiire, en jäänyt tutkimaan asiaa.Edessä oli pitkä viikonloppu ja olin lähdössä maalle, joten jätin pyörän telineeseen Postitalon ja Kiasman väliin, Helsingin Postikujalle.Sunnuntaina illalla lähdin hakemaan pyörää. Sillä ajatuksella, että se on talutettava kotiin.Mutta pyörätelineessä odotti todella iloinen yllätys. Jarruvaijeri ei enää repsottanut ja kun sain pyörän ujutettua irti telineestä, takajarru toimi. Se ei siis ollutkaan poikki, vaan vain löystynyt. Hyvin mahdollista, sillä en torstaiaamun kiireessä asiaa jäänyt tarkastelemaan. Oli kiire töihin ja harmitti rikkinäinen pyörä.Jos arvata pitää, viikonlopun aikana joku on vierestä ujuttanut ulos telineestä oman pyöränsä ja luullut siinä samalla repäisseensä irti pyöräni jarruvaijerin. Ja sitten ruuvannut sen takaisin kiinni. Joku, joka tuntee hieman paremmin pyörän anatomiaa. Tai sitten liikkeellä on ollut vain joku todella avulias. Joka tapauksessa kiitos, kuka ikinä oletkin. Tällaista ei nimittäin tapahdu – jätät pyörätelineeseen risan pyörän ja haet sieltä ehjän.