Kotimaa

Lahdessa on kadonnut 71-vuotias nainen – kaikki havainnot 112

19.6. 21:44

Lahden Likolammen kaupunginosassa on kadonnut 71-vuotias nainen, kertoo Hämeen poliisilaitos.

Nainen liikkuu rollaattorin kanssa ja hänellä on päällään turkoosi huppari ja samanvärinen lippalakki. Hupparin alla naisella on vihreä paita ja jalassa siniset farkut. Mukana on myös ruskea käsilaukku.



Poliisi pyytää soittamaan havainnoista yleiseen hätänumeroon 112.