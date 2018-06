”Poliisilla ei ollut lupaa käyttää tämänlaista voimaa” – vanhempi konstaapeli tuomittiin virassa tehdystä pahoinpitelystä

Kotimaa

”Poliisilla ei ollut lupaa käyttää tämänlaista voimaa” – vanhempi konstaapeli tuomittiin virassa tehdystä paho

Itä-Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi saa käyttää voimaa vain poikkeustilanteissa

Saattaa johtaa jopa erottamiseen