Kotimaa

Huumeita, rahaa, aseita... Euroopan tullikoirat nuuhkivat Helsinki-Vantaalla jalkapallon MM-kisojen aikana

EU:n yhteisellä tullikoiraharjoituksella halutaan yhtenäistää tullikoiratoimintaa. MM-kisojen aikana on paljon liikennettä, mikä on otollinen hetki harjoituksen järjestämiseen.

Katso otsikon alla olevalta videolta, kun tullikoira Massi paikantaa huumelaukun ja tullikoira Kim etsii rahakuorta postipaketista.

