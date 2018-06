Luutnantti Alonen katosi talvisodan päätyttyä – mysteeri ratkesi sota-arkistossa: ”Onneksi isoäiti ei saanut tietää”

Kotimaa

Luutnantti Alonen katosi talvisodan päätyttyä – mysteeri ratkesi sota-arkistossa: ”Onneksi isoäiti ei saanut t





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun Hrushtshev tuli Suomeen, tomerana tunnettu isoäiti meni turvamiesten ohi kysymään suoraan neuvostojohtajalta, mitä Osmolle on tapahtunut.

Osmo Alosen





IS kävi





Teloittamisen





Tutkija

Kyseessä on ainakin rikos, mutta sotarikoksen määritelmien täyttymiseen en osaa ottaa varmuudella kantaa.

Osmo