Sannan pojat saivat suositulla uimarannalla punaisia, kutiavia paukamia – kemikaaleilla puhdistettu järvi tuttu ”zombikaloista”

Sannan pojat saivat suositulla uimarannalla punaisia, kutiavia paukamia

Oireet vihjaavat imumadon aiheuttavaan järvisyyhyyn

Jo useampia järvisyyhyepäilyjä

Kemikaalipuhdistus ja ”zombihaukia” – Mikä on järven kunto?





