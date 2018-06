Paavo Väyrysen ja kansalaispuolueen riita ratkaistaan loppukesästä – nykyhallitus sai oikeudelta luvan johtaa puoluetta siihen asti

Kotimaa

Paavo Väyrysen ja kansalaispuolueen riita ratkaistaan loppukesästä – nykyhallitus sai oikeudelta luvan johtaa

Kansalaispuolue iloitsi käräjäoikeuden päätöksestä – nyt puhuu Väyrynen: ”Julkisuudessa ollut väärää tietoa”Kiista Paavo Väyrysen perustaman kansalaispuolueen johtajuudesta ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa loppukesästä. Käräjäoikeus on päättänyt järjestää asiassa kaksipäiväisen pääkäsittelyn 14.-15. elokuuta.Vallasta kansalaispuolueessa kamppailee kaksi ryhmittymää: Väyrynen tukijoineen ja Sami Kilpeläisen johtama nykyhallitus, joka valittiin yhdistyskokouksessa 3. maaliskuuta.Väyrynen on nostanut käräjäoikeudessa moitekanteen kyseisen kokouksen ja sitä edeltäneiden hallitusten kokousten päätöksistä, jotka koskivat muun muassa nykyhallituksen valintaa ja Väyrysen erottamista puolueesta.Elokuun pääkäsittelyssä käräjäoikeus käytännössä ratkaisee, kumpi on puolueen todellinen johtaja, Väyrynen vai Kilpeläinen.Maanantaina käräjäoikeus antoi kiistassa osapäätöksen, joka tuo hieman ainakin tilapäistä helpotusta tukalassa tilanteessa olleelle nykyhallitukselle. Käräjäoikeus antoi Kilpeläisen hallitukselle luvan johtaa yhdistystä siihen asti, kunnes hallitusvalinnan ja muiden kokouspäätösten laillisuus on ratkaistu elokuun pääkäsittelyssä.Nykyhallituksen valinta ja muut Väyrysen moittimat päätökset olivat olleet väliaikaisessa toimeenpanokiellossa kanteiden nostamisesta lähtien. Oikeus oli määrännyt toimeenpanokiellot olemaan voimassa kiistan ratkaisemiseen asti.Viime perjantaina pidetyssä valmisteluistunnossa kävi kuitenkin ilmi, että tilanne on puolueen kannalta kohtuuton. Puolueen toiminta on ollut käytännössä täysin halvaantunut, koska sillä ei ole ollut toimivaltaista johtoa lainkaan.Siksi käräjäoikeus nyt peruutti toimeenpanokiellot, joista osan vaatimisesta Väyrynenkin luopui. Ainoa yhä voimaan jäävä kielto koskee Väyrysen erottamispäätöstä.Nykyhallitus siis voi jatkaa puolueen toiminnan pyörittämistä ainakin elokuuhun asti. Silloin käräjäoikeus ratkaisee, saako nykyhallitus jatkaa edelleen vai astuuko tilalle Väyrynen tukijoineen.