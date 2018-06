Kotimaa

Ex-rikollispomon puolustus: ”Keijo Vilhunen ei tiennyt Aarnion tuovan tynnyreittäin hasista maahan”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolustus: Toimeksiannot eivät kerro kumppanuudesta

Aarniolla jo lainvoimainen tuomio