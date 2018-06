Kotimaa

Miljonäärin perinnölle ilmestyi uusi jakaja – sukulaiset tyrmistyivät

Ilman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lahjakirjalla

Päijät-Hämeen

Lahjakirjalla

Päijät-Hämeen

Vuonna





perillisiä kuolleen Volvon varaosamyyjän jättämästä miljoonaomaisuudesta käydään riitaa, jossa on lyömäaseina kaksi testamenttia ja vielä lahjakirja.Testamentit ovat 35 vuoden ja neljän vuoden takaa.Lahjakirja tuli pesän osakkaille täysin puskista. Se olisi tehty noin viikko ennen uutta testamenttia ja noin kuukausi ennen miljonäärin kuolemaa. Lahjakirjan olemassaolo selvisi vasta pari päivää ennen perunkirjoitusta eli lähes vuosi miljonäärin kuolemasta.Mistään pikkurahasta taistelua ei käydä. Omaisuuden arvo on perukirjan mukaan noin 2,5 miljoonaa euroa, mutta todellinen arvo on huomattavasti suurempi.noin 60-vuotias nainen vaatii itselleen runsasta kahta miljoonaa euroa. Naisen mielestä miljonääri teki lahjakirjan vapaasta tahdostaan ja allekirjoitti sen omakätisesti.Miljoonapottia odottava nainen on miljonäärin velipuolen entinen vaimo, jota moni kuolinpesän jäsen pitää lähes vieraana. Nainen kuitenkin kertoo paljon käyneensä auttamassa miestä tämän parin viimeisen elinvuoden aikana. Hän kertoi käyneensä kaupassa, leipoi ja piti seuraa.Lahjakirjaan ja 2014 ilmi tulleeseen testamenttiin liittyen Hämeen poliisi tutki törkeää väärennysepäilyä ja epäilyä törkeän petoksen yrityksestä. Syyttäjä ei löytänyt esitutkinnan perusteella rikosta eikä syytettä nostettu. Epäiltyinä olivat lahjakirjan saaja ja hänen poikansa.käräjäoikeus käsitteli viime viikolla testamentin moitetta. Kantajana jutussa ovat 35 vuotta sitten tehdyssä testamentissa mainitut viisi henkilöä, jotka ovat testamentin jättäneen miehen sisarusten lapsia. Jokainen saisi yhtä suuren siivun varallisuudesta.Neljä vuotta sitten paljastunutta testamenttia kanteen nostaneet pitävät väärennettynä ja mitättömänä muotovirheen vuoksi ja vaativat sen julistamista pätemättömäksi.Uudessa testamentissa on miljoonaomaisuutta jakamassa kaksi henkilöä lisää ja kukin jakajista saisi edelleen yhtä suuren siivun. Uudet jakajat ovat miljonäärin velipuolen kaksi lasta.Miljonääri tunnettiin sukunsa piirissä lämminhenkisenä miehenä, joka piti erityisesti sisarustensa lapsista. Hän oli jo eläessään lahjoittanut osakkeita ja arvo-osuuksia sukulaisilleen ja oli tarkka paperiasioissa.2,25 miljoonan euron pottia vaativa nainen vaatii kuolinpesää hoitamaan asiat kuntoon, sillä hänelle aiheutuu koko ajan tilanteesta vahinkoa.Pesän osakkaiden mielestä varaosamyyjä ei ole lahjoittanut lahjakirjalla naiselle mitään eikä ole luvannut lahjoittaa myöhemminkään. Osakkaiden näkemys on, että lahjakirjassa ei ole minkäänlaista lupausta eikä sitoumusta.Heidän mielestään osapuolet eivät olleet sillä tavoin läheisiä toisilleen, että vainaja olisi halunnut lahjoittaa velipuolen entiselle vaimolle käytännössä pääosan omaisuudestaan eikä ollut tiettävästi koskaan antanut hänelle mitään merkittäviä omaisuuksia.Varaosamyyjä oli osakkaiden mukaan elämänsä loppuun saakka oikeustoimikelpoinen ja ymmärsi mitä teki.käräjäoikeudesta arvellaan, että testamenttiin ja lahjakirjaan liittyvien kiistojen selvittely jatkuu oikeusasteissa pitkään.Ensin on tarkoitus ratkaista lahjakirjan kohtalo ja vasta sen jälkeen testamenttiriidat. Mahdollisesti syksyn aikana lahjakirjan osalta oikeus tekee ratkaisun, jonka jo nyt uskotaan johtavan valituksiin.1937 syntynyt perinnönjättäjä asui lähes koko työelämänsä ajan Ruotsissa ja oli muutaman työvuoden myös Saksassa. Hän oli varaosamyyjänä Volvolla ja pisti kruunut poikimaan.Mies osti osakkeita ja hankki jo melko varhaisessa vaiheessa Nokian kumitehtaan arvopapereita.Varaosamyyjä haistoi pörssimaailman virtaukset ja älysi luopua oikealla hetkellä Nokian osakkeista. Hän pisti osakkeet rahoiksi ja osti uusia osakkeita hajauttamalla pottinsa tehokkaasti.Hän osti monien suomalaisten ja ruotsalaisten suuryritysten osakkeita ja miljoonavarallisuus jatkoi kasvuaan. Hän omisti Nokian lisäksi mm. Volvoa, Wärtsilää, Keskoa ja Scaniaa.Työvuosiensa jälkeen varaosamyyjä palasi kotiseudulleen ja osti Lahdesta osakehuoneiston, jossa asui viimeiset parikymmentä vuotta. Hän kuoli Lahdessa kesällä 2014.Perinnönjako voi toisinaan johtaa todella kiperiin tilanteisiin. Mm. niistä kertoo IS:n uusi Kotisi aarteet -erikoislehti. Se on myynnissä lehtipisteissä.