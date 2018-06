Kotimaa

Myrskytuulia, ukkosta ja sähkökatkoja – näin sadealue iskee Suomeen: ”Voi useampikin puu mennä nurin”

Katso otsikon alta sääanimaatio tiistaista juhannuksen yli. Taustavärillä on kuvattu ilmamassan lämpötila: vihertävät ja sinertävät sävyt ovat viileitä ja kylmiä, keltaiset ja punaiset lämpimiä. Sadealueet ovat harmaita alueita ja siinä päällä näkyvät sadesymbolit ukkosineen. Mustat viivat kertovat ilmapaineesta ja numeroarvot ovat lämpötilaennuste pinnan lähellä.

Tältä sadealueen kulku näyttää Supersään sadetutkassa.

















Myrsky repii puita

Juhannus epävakaa