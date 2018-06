Kotimaa

Eksoten vanhusten kotihoidosta valvonta­pyyntö – hoitaja kantelussa: ”Sairaalasta kotiutuu jalattomia ja harha

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super on tehnyt valvontapyynnön Itä-Suomen aluehallintoviranomaiselle sekä kantelun oikeusasiamiehelle Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten kotihoidosta.Liiton mukaan useat kotihoidon työntekijät ovat olleet jo pitkään huolissaan Eksoten kotihoidon tilanteesta. Huoli koskee erityisesti asiakkaiden saamaa hoidon laatua, jossa työntekijät ovat listanneet useita puutteita.Työntekijöiden mukaan asiakkaille on annettu esimerkiksi lääkkeitä liian myöhään ja erittäin huonokuntoisia asiakkaita on lähetetty kotiin.– Sairaalasta kotiutuu jalattomia ja harhaisia asiakkaita, jotka lähtevät välillä jo samana päivänä takaisin, kuvailee yksi työntekijöistä kantelussa.Superin mukaan työntekijät ovat myös kokeneet ongelmista ilmoittamisen vaikeaksi, sillä siitä on seurannut esimiehen puhutteluun joutumista.Superin mukaan sen edustajat ovat tavanneet Eksoten työnantajaedustajia, mutta tilanne ei ole korjaantunut.STT ei ole tavoittanut vielä Eksotea kommentoimaan asiaa.