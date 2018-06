Kotimaa

Kyllikin toisesta kengästä löytyi miehen sukka, joka oli kursittu paksulla langalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sukassa oli kietoutuneena myös ohuempaa trikookudosta, naisen sukan riekaleita.

Hiuksia muistuttavat olivatkin sienirihmoja, korsia ja metsäeläinten karvoja.