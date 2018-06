Kotimaa

Asiantuntija veikkaa, että Vantaan karannut boa voi löytyä yllättävän läheltä





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puree vain pelästyessään





Boa sietää kosketusta muttei hae sitä

Kadonneet löytyy usein kotoaan