Luvassa runsaita sateita ja ukkosta

Runsaita sateita ja ukkosta on odotettavissa myös maan eteläosaan.Aamulla sataa maan länsiosassa, illalla maan itäosasta Pohjois-Suomen eteläosaan ulottuvalla alueella. Pohjois-Lappiin sateet eivät vielä yltäne. Illalla sää selkenee maan etelä- ja keskiosassa.Päivälämpötila on vähän 15 asteen molemmin puolin. Kainuusta Itä-Lappiin vielä poutaisella alueella noin 20 astetta.Keskiviikkona sää muuttuu suuressa osassa maata melko aurinkoiseksi ja poutaiseksi. Lapissa ja Koillismaalla on sateista.Päivälämpötila on etelässä lähellä 20 astetta, maan keskiosassa 15 – 18 astetta, pohjoisen sateisella alueella 10 - 15 astetta.Torstaina suuressa osassa maata on poutaa. Etelässä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lapin pohjoisosassa on edelleen sateista.Päivälämpötila on enimmäkseen 16 - 20 astetta, Pohjois-Lapissa noin 10 astetta.