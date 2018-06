Hornetin korvaajaksi F-35, Super Hornet, Gripen, Typhoon vai Rafale? Nämä ovat nyt tavallisten suomalaisten suosikit

Kotimaa

Saab Gripen, ääniä 22/57





Lockheed Martin F-35, ääniä 15/57





Boeing F/A-18 Super Hornet, ääniä 11/57





Eurofighter Typhoon, ääniä 8/57





Dassault Rafale, ääniä 1/57





Rafale-hävittäjiä valmistava ranskalainen Dassault Aviation on tainnut tehdä perusteellista tutkimusta suomalaisesta retromuodista. Sen verran paljon Jyväskylän Tikkakosken aurinkoisella lentokentällä näkyi lauantain aikana oransseja Rafale-lippalakkeja, jotka toivat eittämättä mieleen Hankkija-lippikset.Sen sijaa itse Rafale-hävittäjä ei taida ihan vielä olla suomalaisten huulilla. Suuremman vaikutuksen tuntuvat tehneen ruotsalainen Saab Gripen sekä amerikkalaiset F-35 ja F/A-18 Super Hornet.Suomi valmistelee parhaillaan Hornet-hävittäjien korvaajien hankintaa. HX-hankkeeseen osallistuu viisi hävittäjävalmistajaa. Niille ja niitä edustaville valtioille on vasta lähetetty tarjouspyyntö, ja itse valinta tehdään vuoden 2021 loppuun mennessä. Ollaan siis tukevassa odotellaan odotellaan -vaiheessa.Asetelmat olivat maanäyttelyssä seuraavat: Gripenin uusimmasta mallista maassa oli aito lasikuitukopio, samoin F-35:stä. Super Hornetista Boeing oli tuonut paikalle EA-18G Growler -erikoisversion. Eurofighter Typhoon -koneita oli paikalla useita. Rafale lensi näytöksessä kaksin kappalein, mutta konetta ei oltu tuotu valmistajan teltan eteen. Kautta linjan markkinointi ja esittely oli pontevaa.IS kysyi pikagallupissa tavallisen kansan mielipidettä parhaasta tulevasta hävittäjästä. Jos parempaan tietämystä ei ollut, perusteeksi kelpasi ihan vaan se, mikä hävittäjä näyttää parhaalta tai vaikuttaa uskottavammalta. Mielipiteitä nekin. 57 ihmistä antoi ääniä eri lentokoneille, näiden lisäksi tuli parikymmentä eos-vastausta.Näin nämä uudet hävittäjät koetaan.Gripenin valinneet toistelivat lähes poikkeuksetta sanoja yhteistyö, naapuriyhteistyö ja Pohjoismainen yhteistyö. Uskoa tuntuu löytyvän huoltovarmuuteen ja ”täydennyskoneisiin kriisin aikana”. Muutamat epäilivät USA-yhteistyön kehitystä. Varsin moni tuntuu pitävän tämänhetkisten tietojen valossa hinta–laatu-suhdetta parhaana. Mainintoja sai myös ”usko toimintakykyyn pieniltä kentiltä ja maantieltä”. Myös työllistävä vaikutus mainittiin useita kertoja.–Gripenissä on hinta kohdallaan. Se olisi hyvä lisä Suomelle. Voi kuitenkin olla, että poliitikot haluavat eri asioita kuin armeija, pohtivat Tikkakoskelle Turusta tulleet Aleksi Lehmusaho, Miika Hietanen ja Mikko Harju.F-35:n aito kopio, jonka ohjaamoon pääsi istumaan, oli Gripenin kopion tavoin kansan vetonaula. Jono oli jatkuva. Hävittäjä sai varsin paljon mainintoja hyvästä ulkonäöstä. Mainintoja tuli myös asejärjestelmistä ja sen kehityksestä.Turkulainen Klaus Luostarinen ei osannut vielä tehdä valintaa F-35:n ja Super Hornetin väliltä.–Amerikkalainen kone olisi varma valinta, etenkin asejärjestelmien päivitysten kannalta. He ovat olleet myötämielisiä myymään Horneteihin erilaisia asejärjestelmiä, Luostarinen miettii.Super Hornet tuntui saavan sympatiaa nykyisen Hornetin kustannuksella: siinä on jotakin tuttua ja luotettavaa. Useat kommentoijat halusivat luottaa ”vanhaan hyvään teknologiaan”. Mainintoja sai myös yleinen ”vakuuttavuus”.Eurooppalaisena yhteistyönä tehty Typhoon tuntui vetoavan siksi, että se on käytössä useissa maissa. Koneen valmistus Euroopassa ja kansainvälinen yhteistyö saivat mainintoja.Rafale sai pikagallupissa yhden maininnan ”sopivana koneena”.