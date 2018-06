Kotimaa

Ilmari, 26, riuhtaisi suolla männynnärettä – hirveä totuus Kyllikin kohtalosta alkoi paljastua

Ruumiin löytöpaikan läheisyydessä oli iso kaljapullo, työkintaat, lapio ja viikatteen teristä tehdyt kahdet ojatyökalut.





















Kengässä ollut mustaraitainen, punakirjava sifonkihuivi on Alli Saaren huivi, jonka hän oli lainannut siskolleen.

















Alli oli varma siitä, ”ettei mikään heikko mies ole voinut suorittaa Kyllikille sellaista väkivaltaa”.









Yllä olevalla videolla kerrotaan, miten Kyllikki Saaren viimeinen kotimatka eteni.