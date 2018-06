Sääprofeetta ennusti toukokuun helleputken päivälleen nappiin – ennustaa nyt yhden varman hellejakson myös loppukesälle

Kotimaa

Sääprofeetta ennusti toukokuun helleputken päivälleen nappiin – ennustaa nyt yhden varman hellejakson myös lop

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitään muuta ei voi varman päälle sanoa kuin että elokuun 4. päivä alkaa kahden viikon hellejakso.

Oheisella, toukokuussa tehdyllä videolla Nieminen ennustaa kesän säätä. Hän mm. suosittelee ottamaan kesäloman 4. elokuuta alkaen.

Kannattaa panna mieleen 4. heinäkuuta: silloin on vaarallinen yö hallan kannalta.





Marraskuun lopussa lunta sataa huomattavan paljon, mutta yleensä marraskuun lumi ei pysy.