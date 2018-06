Kotimaa

Heidi Sabanadesanin kolumni: Politiikka ja välittäminen tasaavat geeniloton vaikutuksia

Lapsen tulevaisuuden kannalta on yhdentekevää, nukkuuko hän pinnasängyssä vai perhepedissä.

”Vanhemmuuden väheksyntää!” ”Geenideterminismiä!” Mm. tällaisia reaktioita herätti viime viikkoinen kolumnini, jossa kerroin geenien vaikutuksesta ihmisiin. Viittasin laajoihin tutkimuksiin, joiden mukaan noin puolet kaikista ihmisten välisistä eroista selittyy geeneillä. Kerroin myös tutkimuksista, jotka osoittavat, että jäljelle jäävässä 50 prosentissakin vanhempien ja kotikasvatuksen vaikutus on hyvin pieni.No, 50 prosenttia on onneksi kaukana determinismistä. Kuitenkin monesta syyllisyyden riivaamasta vanhemmasta lienee helpottavaa kuulla, että ihan perusarki, rajat ja rakkaus riittävät. Ei tarvita uusimpia kasvatusteorioita eikä kehittäviä vauvaharrastuksia. Iltasatua ei tarvitse lukea lapsen aivojen kehittymisen takia vaan siksi, että se on ihanaa yhdessäoloa. Lapsen tulevaisuuden kannalta on yhdentekevää, nukkuuko hän pinnasängyssä vai perhepedissä. Arkikokemus tukee tätä – kysypä vaikka aikuisilta tuttaviltasi, missä iässä heidät on pantu hoitoon tai ovatko he syöneet sormiruokaa vai soseita. Huomaat kyllä, ettei näillä seikoilla ole tuon taivaallisen verran merkitystä siihen, miten heillä tänään menee.laaja otos koostui kuitenkin pääasiassa tavallisista keskiluokkaisista perheistä, tosin hyvin erilaisia silti kasvatusmenetelmiltään, uskonnoltaan, asuinalueittain, seksuaaliselta suuntautumiseltaan jne. Onkin selvää, että varttuminen vakavassa puutteessa voi jättää vakavat jäljet lapseen. Tuttavani kertoi minulle juuri eilen, että heidät on hyväksytty sijaisperheeksi. He voivat antaa turvallisen, hyvän kodin ja perheen lapselle, jolle sellaista ei ole suotu. Kuka sanoisi tälle lapselle, ettei vanhemmuudella muka ole väliä? Tietysti on, mutta turhasta syyllisyydestä on syytä vapautua.Entä sitten se toinen 50%? Mistä se sitten koostuu, ellei vanhemmuudesta? Elämästä. Jokaisesta tielle tulevasta kokemuksesta. Ensirakkaudesta. Siitä, tuleeko koulukiusatuksi vai ei. Yksilöllisistä sattumuksista. Sairauksista. Tuurista. Pettymyksistä. Onnistumisista. Kaveripiirillä on erityisen suuri vaikutus – ja tämä tutkimustieto vahvistaa aiheelliseksi vanhempien huolen, jos lapsi on ajautunut huonoon seuraan. Vanhemmuuden vaikutus vastaavasti vähenee koko ajan lapsuuden jälkeen: tilalle tulevat ystävät, kollegat, kumppanit; myös omat lapset joita paitsi itse kasvatamme, myös kasvattavat meitä.emme voi valita, emmekä vanhempiammekaan. Vastuullinen yhteiskunta pyrkiikin luomaan mahdollisimman tasavertaiset edellytykset kansalaisilleen siten, että se osuus, mihin voimme vaikuttaa, mahdollisimman paljon tasaisi niitä eroja, joita geenilotto ja sattuma on pohjaksi arponut. Siksi meillä on neuvolajärjestelmä. Rokotukset. Maksuton, laadukas koulutus. Hyvinvointiyhteiskunta on olemassa, jotta voisimme tasata niitä ympäristövaikutuksia mahdollisimman reilusti.Mieheni motto on: be kind – ole kiltti. Koskaan et voi tietää, mitä toinen ihminen juuri nyt käy läpi. Ole siis joka päivä jollekin se positiivinen ympäristövaikutus. Saatat muuttaa jonkun ihmisen koko elämän suunnan.Kirjoittaja on 40-prosenttinen kotiäiti ja 60-prosenttinen uraäiti.