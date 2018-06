Tivoli Sariolan työntekijä soitti romaneille irvailevan laulun: ”Miksi meitä pilkataan”, kysyi Rikhardin kahdeksanvuotias tytär

Kotimaa

Tivoli Sariolan työntekijä soitti romaneille irvailevan laulun: ”Miksi meitä pilkataan”, kysyi Rikhardin kahde

Perheen

Blomeruksen

Kun olemme koko vanhemmuuden opettaneet lapsillemme, että saat olla mitä halua, eikä sinun tarvitse häpeillä... Tuntuu, että tämä rikkoi jotain pyhää.

Kappaleen

Tuota

Meille väitettiin, että joku muu romani olisi toivonut sitä kappaletta. Se on ilmiselvä vale, sillä selvitimme, ettei tivolissa ollut muita romaneja.

Näin Tivoli Sariola vastaa

Tivoli

Meille on tärkeintä käsitellä asia henkilön itsensä kanssa ja varmistaa, että hänelle jää hyvä mieli.

Kontinen