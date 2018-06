Kotimaa

Hämeenlinnassa roihusi yli 8 hehtaarin maastopalo – jälkisammutustyöt käynnissä

Maastopalo Tulipalo ei aiheuttanut vaaraa ihmisille tai rakennuksille.

Hämeenlinnan alueella myöhään lauantai-iltana syttynyt maastopalo on hävittänyt yli 8 hehtaarin edestä maastoa, joka koostui taimikosta, hakkuualueesta ja suosta, kerrotaan Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta.



Paloalue on saatu rajattua ja jälkisammutus käynnistettyä. Tulipalosta ei ollut vaaraa ihmisille tai rakennuksille. Jälkisammutustöiden arvioidaan kestävän alueella aamuun asti. Palon alkusyy ei ole tiedossa. Alueen maasto on ollut erittäin kuivaa.