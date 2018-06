Kotimaa

Kuvat: Näin Hawkin rengas räjähti Tikka­koskella









https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005722863.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yllä olevalla videolla näkyy, miten Hawk-koneen vaaratilanne eteni.

Rikkoontumisen

Katso alta videolta, millaista ilma-akrobatiaa Midnight Hawksit esittivät Tikkakoskella.

Kaksipäiväinen

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005693507.html