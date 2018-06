Kotimaa

Nuorisojoukko pahoinpiteli aikuisen miehen Salossa – Poliisi: Väkivalta oli rajua

Hurjanoloinen tilanne tapahtui Salon Perttelissä sijaitsevassa Inkereen kylässä lauantain vastaisena yönä kolmen jälkeen.Poliisi sai koululle ilmoituksen, jonka mukaan nuorisojoukko olisi pahoinpidellyt paikallisen, aikuisen miehen. Tapahtumapaikalle mennyt ambulanssimiehistö löysi miehen nuorten läheisyydestä. Mies makasi maassa verta vuotavana.Tapahtumapaikalla oli kymmenkunta nuorta.Miehen omat muistikuvat tapahtuneesta ovat hatarat. Hän muisti poliisin alkupuhuttelussa ainoastaan sen, että nuorisojoukko olisi uhonnut hänelle, mutta sen jälkeisistä tapahtumista mies ei pysty kertomaan.Lounais-Suomen poliisin lähettämän tiedotteen mukaan miehen saamat viittaavat rajuun väkivaltaan.– Hänen kasvonsa olivat pahasti turvonneet ja niissä oli useita verta vuotavia haavoja, ja hänen korvastaan vuoti verta. Mies kuljettiin vammojensa vuoksi sairaalahoitoon. Hän itse osasi nimetä paikalle olleista ainoastaan yhden, 17 -vuotiaan nuoren miehen, Lounais-Suomen poliisi kirjoittaa.Poliisin tiedotteesta ei käy ilmi, millä rikosnimikkeillä tapausta tutkitaan. IS ei tavoittanut poliisin edustajaa kommentoimaan asiaa.Nuorison käyttäytyminen on työllistänyt poliisia muutenkin paljon kevään ja kesän aikana Inkereen koulun lähistöllä.– Paikalliset nuoret, joista osa on täysi-ikäisiä, tuntuvat ottaneen kyseisen alueen kokoontumispaikakseen. Nuorison vapaa-ajan viettoon tuntuu liittyvän runsaasti alkoholin käyttöä, poliisi kirjoittaa. Vain 15-vuotiailla on ollut poliisin mukaan alkoholia mukanaan.Poliisin mukaan viranomaiset ovat saaneet useita ilmoituksia nuorison käyttäytymisestä. Koulun rakennuksiin on tehty vahingontekoja, minkä lisäksi moottoriajoneuvoilla on ajettu holtittomasti. Myös yöhään yöhön jatkuva mellastaminen on saanut paikallisten asukkaiden pinnan kiristymään, poliisi kirjoittaa.