Poliisi turhautui pyöräilijöiden törttöilyyn – satoja kirjallisia huomautuksia joka päivä, kaavakkeita piti tilata lisää

Kotimaa

Poliisi turhautui pyöräilijöiden törttöilyyn – satoja kirjallisia huomautuksia joka päivä, kaavakkeita piti ti

Helsingissä

Jos pyöräilijän ja kävelijän nopeusero on 30–40 kilometriä tunnissa, niin törmäyksessä vakavan loukkaantumisen riski kummankin osalta.

Yleisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005701519.html

Suomessa

Yksi syy jalkakäytävillä pyöräilyyn on se, että pyöräilyyn soveltua reittejä ei ole riittävästi. Jotkut pyöräilijät kokevat ajoradalla ajon turvattomaksi.

Tulisiko

Toinen