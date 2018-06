Kotimaa

Yli puolet nuorista naisista on kohdannut seksuaalista häirintää

Alle 35-vuotiaista naisista jopa yli puolet oli kokenut seksuaalista häirintää. Kaiken ikäisistä naisista runsas kolmannes ja miehistä vajaa viidesosa oli kokenut seksuaalista häirintää kahden viime vuoden aikana.Tämä käy ilmi sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvobarometrista, jonka mukaan naiset ilmoittivat kokeneensa seksuaalista häirintää nyt hieman useammin kuin aiemmissa barometreissa.Yli puolet naisista ja neljäsosa miehistä on kokenut työssään haittaa sukupuolestaan. Erityisesti naiset kokevat, että sukupuoli on aiheuttanut haittaa esimerkiksi palkkauksessa. Sen sijaan miesten perhevapaiden käytön arvioitiin olevan vaikeampaa kuin naisten, erityisesti yksityisen sektorin työpaikoilla.Barometrin tuloksissa ilmeni myös muita tasa-arvon ongelmia. Esimerkiksi palkansaajista noin kolmanneksen mielestä sukupuolivähemmistöön kuuluva kokisi todennäköisesti syrjintää heidän työpaikallaan. Myös opiskelijoista kolmasosa kokee, että opetusmateriaaleissa esiintyy sukupuolistereotypioita.Miesten asema koetaan yhteiskunnassa paremmaksiVuodesta toiseen valtaosa vastaajista kokee sukupuolten tasa-arvon toteutuvan arkisessa elämässä erittäin tai melko hyvin.Kuitenkin samaan aikaan kaksi kolmasosaa naisista ja puolet miehistä pitää miesten asemaa yhteiskunnassa naisten asemaa parempana. Miehet myös arvioivat naisia useammin tasa-arvon jo toteutuneen.Tämä on kuudes kerta 20 vuoden aikana, kun sosiaali- ja terveysministeriö tekee tasa-arvobarometrin, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyvistä mielipiteistä, asenteista ja kokemuksista. Barometrin avulla voidaan arvioida tasa-arvokehitystä yhteiskunnassa.