Duudsonien toimintapuiston kattoromahduksen syy selvisi – kantavien rakenteiden tarkastusta vaadittu aiemmin uhkasakolla

Katto vuoti ennen romahdusta

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta Torniossa sijaitsevan Duudsonien toimintapuiston maaliskuisesta kattoromahduksesta on valmistunut.Turman syynä oli kahden puupalkkeja kannatelleen teräskengän pettäminen, joka Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan johtui pääosin huonosta hitsausliitoksesta.Kukaan ei loukkaantunut turmassa, vaikka tapahtuma-aikaan puisto oli auki ja sortuma-alueen vieressä oli useita lapsia leikkimässä.Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan kunnan rakennusvalvonta oli perustellusti vaatinut kantavien rakenteiden tarkastuksia. Vaatimuksia jouduttiin tehostamaan uhkasakolla. Rakennus oli käytössä, vaikka osa käyttöönoton edellytyksinä olleista toimenpiteistä oli tekemättä. Myös loppukatselmus puuttui.Onnettomuustutkintakeskus huomauttaa, että Suomessa on muitakin rakennuksia, joiden epäonnistunut suunnittelu ja toteutus mahdollistavat suuren onnettomuuden vaaran.Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan rakennusvalvontaa sekä rakennusonnettomuuksien ja vaaratilanteiden viestintää tulisikin kehittää. Keskus muun muassa suosittaa, että rakennusalalle kehitetään tietokanta, johon kerätään tietoa rakennusonnettomuuksista ja vaaratilanteista.IS:n heti romahduksen jälkeen haastattelema paikalla ollut kertoi, että ennen romahdusta katosta vuoti vettä.– Työkaveri kävi ilmoittamassa siitä henkilökunnalle, että ovatko he tietoisia siitä, että katto vuotaa. He sanoivat, että ovat tietoisia, mutta eivät voi laittaa mitään ämpäreitä alle, koska vuoto on niin vaikeassa paikassa, nainen kertoi IS:lle.Seurue ei ollut ehtinyt olla puistossa tuntiakaan, kun ilmastointiputki alkoi tulla katosta alas. Meteli oli kova.– Siellä rupesi röminä kuulumaan. Kauhealla vauhdilla lähdimme juoksemaan alta pois. Aika nopeasti sieltä tuli alas lumet ja alkoi vettä valua. Lapsia oli hädissään aika paljon.Silminnäkijän mukaan puistossa oli arki-illaksi yllättävän paljon ihmisiä paikalla. Porukka yritti päästä rakennuksen ovista ulos, mutta ne olivat kaikki kiinni. Lopulta he löysivät yhden oven, josta he pääsivät ulos pakkaseen.– Juoksimme sukkasilleen ulkokautta toiselle puolelle, jossa meidän ulkovaatteet olivat. Meillä oli sisävaatteet päällä ja ulkona oli kymmenkunta astetta pakkasta.Silminnäkijän mukaan ihmiset olivat pettyneitä siihen, että henkilökunta ei ohjeistanut lapsia mitenkään. Henkilökohtaisena avustajana toimivan naisen seurueessa lapsia oli noin kymmenkunta.– Kyllä siinä lapsille tuli aika kova paniikki. Sanoivat, etteivät halua enää ikinä tulla sinne. Itkuhan heille tuli. Kyllä siinä itselläkin alkoivat jalat tutista, vaikka yritin pysyä rauhallisena.Silminnäkijä kertoo olleensa hyvin lähellä romahtanutta kattorakennetta. Alkuun se romahti kuitenkin niin hitaasti, että ihmiset ehtivät paeta alta pois.– Se säikäytti aika lailla.