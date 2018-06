Kotimaa

Kansalaispuolueen vallanjaosta ilmiriita käräjillä – Paavo Väyrysen avustajalta tyly lausunto

Katso otsikon alla olevalta videolta Paavo Väyrysen avustajan Kari Uotin kommentit oikeustalolta.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005708224.html





Katso alla olevalta videolta Sami Kilpeläisen kommentit ISTV:lle Helsingin käräjäoikeudessa.