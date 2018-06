Kotimaa

Aavistiko Kyllikki Saari karmivan kohtalonsa? Vihjaisi viimeisenä iltana oudosti omista hautajaisistaan

Siinä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pihalla Sirkka pyysi Kyllikkiä vielä tulemaan helluntaihäihinsä. Silloin Kyllikki sanoi leikillisesti, että Sirkka saapuisi hänen hautajaisiinsa.

Yllä olevalla videolla kerrotaan, miten Kyllikki Saaren viimeinen kotimatka eteni.









Sinä





Kyllikki sanoi Maijulle olevansa peloissaan kotimatkan suhteen, mutta ei kertonut, miksi tunsi pelkoa.

Kotimatkalla





Jaakosta tuli poliisin mukaan viimeinen, joka näki Kyllikin elossa. Seuraava vastaantulija oli murhaaja.

Tietyömies

Tilallinen Hilma, 66, meni katsomaan lehmiään suulissa ja palatessaan asuntoonsa kuuli huutoa: ”Tulka Jumalan tähden auttamaan”.





Äiti huolestui





Kohtalokkaalta