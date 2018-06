Kotimaa

Viikonloppuna hätyytellään hellelukemia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iltaa kohti sää muuttuu vähitellen selkeämmäksi lännestä alkaen. Lapissa tulee vielä paikoin sateita. Etelän ja lounaan välinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi tai paikoin jopa navakaksi, ja puuskissa tuuli on voimakasta.Päivälämpötila on laajalti 20 – 23 astetta, Lapissa 16 - 20 astetta. Käsivarren Lapissa on viileämpää.Lauantaina sää on maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin aurinkoinen ja poutainen. Pilvisyys vaihtelee paikoin. Pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee hajanaisia sateita.Enimmäkseen lounaanpuoleinen ja puuskainen, kohtalainen tuuli heikkenee iltaa kohti. Päivälämpötila on laajalti 20 – 24 astetta, Lapissa 17 - 20 astetta.Sunnuntaina pilvisyys vaihtelee ja maan eteläosassa voi paikoin tulla hajanaisia kuurosateita. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja maan etelä- ja keskiosassa etelän ja idän välistä, pohjoisosassa etelän ja lännen välistä.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa sekä läntisellä Pohjois-Pohjanmaalla 22 – 25 astetta, pohjoisosassa 18 - 21 astetta.