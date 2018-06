Kotimaa

Poliisi ajoi lähes 200 kertaa ylinopeutta – syytettä ei tutkittu, valtio maksaa 4500 euron käräjälaskun

käräjäoikeus käsitteli erikoisen liikennerikkomussarjan torstaina. Peltipoliisi narautti poliisimiehen 177 kertaa ylinopeudesta puolen vuoden aikana kaksi vuotta sitten.Syyttäjä vaati miehelle ensisijaisesti tuomiota 177 liikennerikkomuksesta ja toissijaisesti 90 liikennerikkomuksesta. Syyttäjän näkemyksen mukaan poliisimies ylitti sallitun nopeuden tahallisesti.Auton vauhti ylitti sallitun nopeuden yleensä vain muutamalla kilometrillä. Kaahailuksi miehen ajoja ei voi nimittää, sillä ne sattuivat 60–80 km/h-rajoitusalueilla ja ylitykset olivat yleensä vähäisiä, enimmillään 3–6 km/h:ssa.Ylinopeudet on mitattu pääasiassa Lahden seudulla. Erityisen kiirettä poliisimiehellä oli lokakuisena sunnuntaina, jolloin hän teki kellosepän tarkkaa työtä. Jokaisella ajokerralla auton nopeus oli 65 km/h:ssä ja kamera räpsähti 34 kertaa, ylitystä oli aina 5 km/h:ssa.jätti syytteen kuitenkin tutkimatta. Oikeus katsoi, ettei poliisimiestä voi syyttää ja rangaista kahteen kertaan samasta asiasta.Hämeen poliisi ja hallinto-oikeus olivat aiemmin kurinpitomenettelyssä erottaneet hänet virastaan neljäksi kuukaudeksi liikennerikkomusten vuoksi.Käräjäoikeuden ratkaisun mukaan virantoimituksesta määräajaksi erottamisen seuraamukset olivat niin merkittävät, että vaikutukset olivat luonteeltaan rangaistuksenomaisia. Julkisuudessa poliisi on kertonut menettäneensä 12 000 euron palkat.Kurinpitomenettely perustui siihen, että poliisimies ajoi lievät ylinopeudet omistamallaan autolla eikä virantoimituksessa ollessaan.Syyttäjä vaati poliisimiehelle rikesakkoa. Syyttäjä ilmoitti tyytymättömyytensä käräjäoikeuden ratkaisuun.Koska syytettä ei tutkittu on valtion korvattava käräjöinti- ja asianosaiskulut, jotka ovat lähes 4 500 euroa.ajelut olivat jo viime talvena syyttäjän käsittelyssä. Silloin Salpausselän kihlakunnansyyttäjä jätti syytteen nostamatta, koska poliisimies väitti, että autoa käytti myös hänen kaksoisveljensä.Veljekset asuvat lähekkäin ja kaksoisveli lainasi silloin tällöin poliisiveljen autoa.Syyttäjä perusteli syyttämättäjättämisratkaisuaan sillä, että ratissa saattoi todella olla kaksoisveli ja veljekset ovat samannäköisiä.Juttu tuli uuteen käsittelyyn, kun valtakunnansyyttäjänvirasto puuttui siihen. Syyttäjänä jutussa oli Itä-Suomen syyttäjänviraston johtava kihlakunnansyyttäjä.