Muistisairas nainen kateissa Itä-Helsingissä

Muistisairas nainen katosi tänään Itä-Helsingistä.

Itä-Helsingistä Ultunan kaupunginosasta Degermosantieltä on kadonnut tänään torstainaamuna muistisairas vuonna 1939 syntynyt nainen.



Nainen on 160 cm pitkä, normaalivartaloinen, ja hänellä on harmaanruskeat hiukset. Nainen on pukeutunut siniseen t-paitaan, jossa on Sampo-teksti ja verkkahousuihin.

Kaikista havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.