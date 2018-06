Kotimaa

Jukka Tennilän kolumni: Koulujen kesälomat uusiksi?

Miten saada suomalaiset uskomaan, että oma maa on lomamaa ja Ähtävä on nähtävä?

Suomessa on kuluneena keväänä keskusteltu noin 40. kerran koululaisten kesälomien siirtämisestä kahdella viikolla eteenpäin. Siirto hyödyttäisi elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) tilaaman selvityksen mukaan matkailualaa.Erikoista on, että koulumaailman asioista keskustellaan yhteiskunnan muiden lohkojen edun näkökulmasta.Järkevää on kysyä, mitä vaikutuksia koululaisten kesälomien siirrolla olisi oppimistuloksiin. Niitä on pidetty kansainvälisesti vertaillen hyvinä, joskin aikoinaan paljon rummutettu suomalaisten Pisa-menestys on viime aikoina osoittanut horjumisen merkkejä.Oikein on kysyä, pysyisikö kansakunnan toivojen päähän kesäkuussa päntätty tieto siellä paremmin kuin elokuiset läksyt. Kevätlukukausi on jo syyslukukautta pitempi. Pitäisikö sitä vielä pidentää matkailuväen pitämiseksi hyvällä tuulella?Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) sanoi taannoin Suomen Kuvalehdessä, että häntä on kiusannut koulumaailman äänen puuttuminen lomansiirtokeskustelusta ”lähes kokonaan”. Jos lukukausien uudesta rytmityksestä tehdään päätöksiä, näkökulman on Grahn-Laasosen mielestä oltava koulumaailmassa ja oppimisessa.Kaikki kunnia matkailualalle, joka on saanut itsensä melko hyvään iskuun ja pyrkii kohti uusia voittoja. Matkailuelinkeino menee kuitenkin syyhyttä saunaan, kun se yrittää sekaantua asioihin, jotka eivät sille kuulu.Kansansivistyksellä on oma itseisarvonsa sekä matkailulle hyvinä että vähän huonompinakin aikoina. Enemmän kuin turismin tarpeita sivistystoimen pitäisi miettiä, mitä koulumaailmassa on tehtävissä sille tiedon halveksunnalle ja sivistymättömyyden suosinnalle, jotka valtaavat alaa some-kansan vouhotuksissa.Koulujen kesälomien myöhentämistä on keskustelussa yritetty perustella myös sääsyillä. Myöhentäjien ajatus menee niin, että kesäkuussa on usein kylmää, kun taas elokuussa on usein lämmintä.Vuodet eivät kuitenkaan Suomen ilmastossa kopioi toisiaan. Jos koulujen kevätlukukausi olisi tänä vuonna jatkunut niin pitkään kuin matkailuala toivoo, moni olisi kysynyt, miksi lapsia pitää istuttaa koululuokissa vielä kesäkuun lämmössä. Silloin olisi sanottu, että ennen vanhaan oli paremmin.Elokuun sää on aina arvoitus, kun taas alkukesän valo on vakio, loma-aikojen siirtoa vastustava luokanopettaja Hanna Toiviainen-Ollila kirjoitti Helsingin Sanomissa.Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin viime vuonna ennätykselliset 22 miljoonaa yöpymisvuorokautta. Turismi kasvaa Suomessa näilläkin koululomien ajoilla nopeammin kuin Euroopassa yleisesti.Siinä mielessä matkailualalla menee paremmin kuin koulumaailmalla, jossa oppimisvaikeuksia esiintyy enemmän kuin lääkäri määrää. Koululaisten sisälukutaito on yleensä kelvollinen, mutta moni hallitsee taskupuhelimen näpelöinnin paremmin kuin luetun ymmärtämisen.Turismin kasvu selittyy pääosin ulkomaalaisten lisääntyneellä Suomen-matkailulla. Lintilän teettämässä selvityksessä uskotaan koululomien myöhennyksen tuovan matkailupalveluille lisää suomalaisia käyttäjiä. Oma maa on lomamaa, ja Ähtävä on nähtävä.Enää pitäisi saada opetusviranomaiset ymmärtämään, että heidän tehtävänsä on palvella matkailuelinkeinoa eikä sivistystä.Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja.