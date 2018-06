Esitutkinta Tammisaaren murhasta valmis: 20-vuotias urheilijanuorukainen sitoi, raiskasi ja surmasi entisen tyttöystävänsä

Kotimaa

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on saanut valmiiksi esitutkinnan 20.6.2017 Tammisaaressa tapahtuneesta henkirikoksesta.Tapahtumaketju sai alkunsa kun poliisille ilmoitettiin, että sittemmin murhasta epäilty mies olisi mahdollisesti tehnyt itselleen jotain. Käytettävissä olevilla tiedoilla ei kuitenkaan ole ollut epäiltävissä, että mies olisi vahingoittamassa tai jo vahingoittanut muita.IS kertoi aiemmin, että murhasta epäilty 20-vuotias nuori mies oli Tammisaaressa tunnettu. Hän oli kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 2016. Epäilty oli myös saavuttanut junioriyleisurheilussa SM-mitalin ja rikkonut oman lajinsa Suomen ennätyksen muutama vuosi sitten.Miestä ei etsinnöistä huolimatta heti löydetty. Tässä vaiheessa poliisi oli saanut lisätietoja ja teki päätöksen tarkastaa miehen entisen tyttöystävän asunnon. Häneen ei ollut saatu yhteyttä.Tammisaaresta sijainneesta asunnosta löytyi kuollut nainen. Vammojen ja muiden olosuhteiden perusteella oli heti todettavissa, että nainen oli joutunut henkirikoksen uhriksi, poliisi kertoo.Oikeuslääketieteellisen tutkimuksen perusteella vahvistui, että nainen oli menehtynyt välittömästi teräaseella aiheutettuihin vammoihin. Tekoväline, metsästysveitsi, löytyi myöhemmin rikoksesta epäillyn tavaroista. Rikoksesta epäilty oli sitonut naisen ennen tekoa.Poliisi kertoo myös, että esitutkinnan aikana toiseksi rikosnimikkeeksi lisättiin törkeä raiskaus. Poliisilla on todennäköisiä syitä epäillä naisen joutuneen myös seksuaalirikoksen uhriksi.Poliisi ryhtyi tutkimaan tapausta murhan rikosnimikkeellä. Samalla se jatkoi rikoksesta epäillyn, juuri 20 vuotta täyttäneen miehen, etsintää.Etsintään osallistui useita poliisin partioita. Poliisi sai myös virka-apua toisilta viranomaisilta. Rajavartiolaitoksen helikopteri suoritti laajoja etsintöjä Tammisaaren alueella.Tämä asia kiinnitti kansalaisten huomion. Tässä vaiheessa poliisin tiedossa oli, että mies oli ottanut aseita mukaansa lähdettyä kotoaan. Miehellä oli hallussapitoluvat kyseisiin aseisiin.Poliisilla oli käsitys, että henkirikoksesta epäilty ja aseistautunut mies oli vaaraksi myös muille ihmisille. Se julkaisi tapauksesta kuvallisen tiedotteen, jossa pyydettiin muun muassa havaintoja miehestä tai tämän käyttämästä ajoneuvosta.21.6.2017 silminnäkijä ilmoitti, että ajoneuvo oli löytynyt tyhjänä metsätien varresta Svartbäckin alueelta Raaseporista.Myöhemmin rikoksesta epäilty mies löytyi maastosta kuolleena. Kuolemansyyntutkinta paljasti, ettei miehen kuolemaan liittynyt ulkopuolisia, poliisi kertoo.Poliisi kuulusteli tapauksen tiimoilta noin kahtakymmentä henkilöä. Useasta kuulustelusta on käynyt ilmi, että rikoksesta epäilty oli jo jonkin aikaa ennen tekoa käyttänyt huumeita, tarkemmin sanottuna kannabista.Rikoksesta epäilty oli, oikeuslääketieteellisen tutkimuksen lausuntojen mukaan, tekohetkellä kannabiksen vaikutuksen alaisena.Koska avainasemassa olevat henkilöt ovat molemmat menehtyneet, poliisi ei ole kokonaan pystynyt selvittämään motiivia.Esitutkinnassa on kuitenkin saatu näyttöä siitä, että rikoksesta epäilty oli aikaisemmin muun muassa uhannut vakavilla seurauksilla, jos osapuolten välinen suhde päättyy.Suhde oli päättynyt kuukausia ennen tekoa. Menehtyneellä naisella oli uusi tuore suhde, johon hän halusi panostaa. Tätä asiaa rikoksesta epäilty ei todennäköisesti ole hyväksynyt, poliisi kertoo.Muun muassa asianosaisten viestittelyn perusteella poliisi on vahvistanut, että osapuolten välinen tilanne on muuttunut noin viikko ennen tapahtumaa. Siitä eteenpäin rikoksesta epäillyn viestintä on muuttunut välinpitämättömäksi ja vihamieliseksi.Kuulusteluissa on myös selvinnyt, että vaikka rikoksesta epäiltyä ei mielletty sellaiseksi, niin hänellä oli äkkipikainen ja aggressiivinen luonne.Poliisin mukaan useampi henkilö on tuonut esille, miten epäilty mies on käyttäytynyt uhkaavasti tai väkivaltaisesti viimeisten vuosien varrella.Yksittäisinä tekoina ne eivät kuitenkaan ole olleet sellaisia, joiden perusteella olisi pitänyt pelätä tämänkaltaisen rikoksen tekemistä, poliisi kertoo.Koska rikoksesta epäilty on menehtynyt, asian tutkinta päätetään poliisin päätöksellä. Asia ei siis etene syyteharkintaan.