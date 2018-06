Kotimaa

Lasse Lehtisen kolumni: Eurooppa on pian omillaan

Ei ole teollisuuden alaa,jota USA ei pyrkisi johtamaan.

Attali kyselee, milloin me eurooppalaiset ymmärrämme, että meidät on jätetty peruuttamattomasti yksin. Milloin tehdään oikeat johtopäätökset? Eurooppalaiset eivät Attalin mielestä ole vielä tehneet tarvittavia johtopäätöksiä.”Ei ole enää varmaa, että Washington lähettää sotilaitaan avuksi tai suostuu kohtaamaan uhat omilla alueillaan. Olen jopa vakuuttunut siitä, että jos Eurooppaan hyökätään, yksikään amerikkalainen ei enää kuole puolestamme.”Eurooppalaiset ovat vuosikymmenien aikana tottuneet ajatukseen, että vaikka toimisimme keskenämme kuinka hölmösti, Yhdysvallat pelastaa meidät aina. ”Yhdysvallat tuli meren takaa kuin jumala koneesta, deus ex machina, ja sen armeija pelasti meidät Hitleriltä ja Stalinilta.”Amerikka herätti sodan halvaannuttamat kansakunnat eloon Marshall-avulla. Se ylläpiti kauhun tasapainoa Neuvostoliiton ydinaseuhkaa vastaan. Lopulta se varusteli kommunismin kontalleen. ”Emme vain halunneet nähdä, että Yhdysvallat teki näin itsekkäistä syistä”, Attali muistuttaa. Ranskalaiset intellektuellit ovat aina ylen kriittisiä Yhdysvaltoja kohtaan.Liittyminen toiseen maailmansotaan käynnisti talouskehityksen, jolla USA pääsi lopullisesti eroon vuoden 1929 talouskriisistään. Marshall-suunnitelma loi vanhalle mantereelle ostovoimaa, jolla hankittiin hyödykkeitä Yhdysvalloista. Kilpavarustelu auttoi perustelemaan valtavat panostukset omaan sotateollisuuteen.Amerikkalaiset ovat mestareita luomaan kysyntää tuotteilleen ja palveluilleen. Ei ole strategista teollisuuden alaa, jota Yhdysvallat ei pyrkisi johtamaan. Ei ole ylikansallista lainsäädäntöä ilman, että amerikkalaiset yrittävät määrätä säännöt. Ei ole yhtään innovaation aluetta ilman, että amerikkalaiset vetelevät naruista.Ajatus Euroopan liittovaltiosta ei ole Suomessa suosittu. Silti vain kehitys sitä kohti loisi edellytykset Euroopan yhteiselle puolustukselle maa- ja merirajoilla. Vain yhteistyöllä tulemme riippumattomiksi Yhdysvaltain satelliiteista ja sukellusveneistä. Se on kuitenkin kangastus kaukaisuudessa.Ikävä kyllä Eurooppa on erimielisempi kuin aikoihin. Siitä johtuu, että riippumatta siitä kuka tai millainen presidentti Yhdysvaltoja kulloinkin johtaa, amerikkalainen sotilas ja sotamateriaali ovat vielä monet vuosikymmenet toivottuja vieraita Euroopan levottomilla alueilla.Viime päivinä on hehkutettu Suomen ja Yhdysvaltojen erityisiä sotilaallisia suhteita. Amerikkalainen ammattisotilas on syystäkin vakuuttunut historiallisista näytöistämme lännen etuvartiossa.Vaikka olemme edelleen Naton porstuassa, käytämme puolustukseen enemmän rahaa kansantuotetta kohden kuin useimmat Nato-maat. Vallassa oleva turvallisuuspoliittinen linjamme tähtää siihen, että Suomi jatkaa pitkää linjaansa.Puolustus on pidettävä sellaisessa kunnossa, että tiukassa paikassa olemme geopoliittisesta asemastamme huolimatta – tai juuri siksi – Natolle tärkeämpi kumppani kuin Nato meille.Mahdollinen jäsenanomuskin käsitellään silloin lyhyen kaavan mukaan.Kirjoittaja on kirjailija ja entinen EU-parlamentin jäsen.