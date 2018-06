Mielisairaita rikollisia hoitava lääkäri: Suomessa liikkuu moninkertaisia tappajia, jotka eivät ole jääneet kiinni

Kotimaa

Mielisairaita rikollisia hoitava lääkäri: Suomessa liikkuu moninkertaisia tappajia, jotka eivät ole jääneet ki

Tuskin Suomi ihan lintukoto on.

Vaarallinen henkilö voi käyttäytyä täysin rauhallisesti

Paranoidinen henkilö voi esimerkiksi kuvitella, että häntä uhataan ja suunnittelee tämän jälkeen käyttävänsä väkivaltaa suojatakseen itseään.

Tappouhkauksia ja päälle käymistä

Meillä ei ole vartijoita. Hoitajat tulevat tarvittaessa apuun. Akuutissa kriisitilanteessa paikalle soitetaan poliisi.

Myös psykopatiaa on mahdollista hoitaa