Kotimaa

Lämmin eteläinen virtaus voimistuu perjantaina koko maassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päivällä pilvisyys lisääntyy, mutta lähinnä maan itäosassa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.Päivälämpötila vaihtelee etelän ja lännen noin 20 asteesta idän ja pohjoisen 14 - 18 asteeseen.Yöllä Pohjanmaalle ja Länsi-Lappiin leviää hajanaisia sateita etelätuulen voimistuessa.Yölämpötila on 8 - 14 astetta, lämpimintä on länsirannikolla.Perjantaina lämmin eteläinen ilmavirtaus voimistuu koko maassa. Pohjois-Suomen yli itään liikkuu sateita. Etelämpänä sateet jäävät hyvin vähäisiksi ja päivällä lännessä on jo aurinkoista.Päivälämpötila kohoaa suuressa osassa maata 20...22 asteeseen, Käsivarren Lapissa ollaan n. 12 asteessa.Lauantaina Lappiin leviää uusia sateita. Muualla maassa on enimmäkseen poutaa ja osin aurinkoistakin. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 20 - 23 astetta, ja Lapissa 15 - 20 astetta.