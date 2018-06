Kotimaa

Helsingin poliisi antoi 4 tehokasta vinkkiä suomeksi, japaniksi ja kiinaksi: Näin vältät taskuvarkauden

Poliisi

1. Älä jätä mitään vartioimatta!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Kiinnitä huomiota liikkuessasi julkisessa liikenteessä, toreilla ja turistinähtävyyksien tienoilla!

3. Jätä kaikki turhat arvotavarat kotiin!

4. Vältä käteistä!

Mitä jos taskuvaras iskee?