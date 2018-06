Kotimaa

Perjantaina palataan takaisin hellelukemiin

Päivälämpötila vaihtelee lounaan noin 18 asteesta Pohjois-Suomen 10 asteen vaiheille.Yötä kohden sää poutaantuu ja muuttuu selkeämmäksi. Yön alin lämpötila on etelässä 5 - 10 astetta, maan pohjoisosassa enimmäkseen 0 - 5 astetta.Torstaina päivällä pilvisyys jälleen lisääntyy ja sää on enimmäkseen poutainen.Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa noin. 20 astetta, maan itäosassa 14 - 18 astetta ja pohjoisessa 12 - 17 astetta.Perjantaina Suomessa voimistuu lounaistuuli. Sää muuttuu lännessä aurinkoiseksi. Idässä ja pohjoisessa on laajalti pilvipoutaa, Lapin länsi- ja pohjoisosaan leviää sadealue.Lämpötila kohoaa suuressa osassa maata 20 - 25 asteen välille, Käsivarren sateessa jäädään noin 10 asteeseen.