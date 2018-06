Reijo Ruokasen kolumni: Tyhmä leikkii hurskasta ja saa syövän

Kotimaa

teini kieltäytyy HPV-rokotteesta? Enimmäkseen siksi, että hänen vanhempansa niin haluavat. He a) ovat tyhmiä, b) ovat tekohurskaita tai c) sekä että.Naisille HPV-virus aiheuttaa kohdunkaulan syöpää. Jos ei saa tartuntaa, ei saa syöpääkään.HPV(pv)-infektiolla on yhteys myös nielurisan, suuontelon, kielen tyven, kurkunpään, peräaukon ja peniksen alueen syöpiin. Niihin voi sairastua ilman HPV-tartuntaakin, mutta infektio lisää riskiä merkittävästi.Sekä miesten että naisten kaulan ja suun alueen syövät ovat kaksinkertaistuneet 30 vuodessa. Tutkijoiden mukaan syy on suuseksi. Anaaliseksin vuoksi homomiehillä on muita enemmän peräaukon syöpiä.Kohdunkaulan syöpä on siis täysin torjuttavissa HPV-rokotteella. Muiden mainittujen syöpien riski pienenee rokotteella selvästi.rokottaa pojat ja tytöt.Vuodesta 2013 lähtien tyttöjen HPV-rokote on kuulunut kansalliseen rokotusohjelmaan. Rokote annetaan koulussa kuudesluokkalaisille tytöille edellyttäen, että he eivät kieltäydy siitä.Helsingin Sanomat kertoi maanantaina 10.6., että HPV-rokotuksen kattavuus on kehno ja paikoin kelvoton. Parhaimmillaankin ikäluokasta on rokotettu vain 73,1 prosenttia.Kaikkein karuin tilanne on Luoteis-Lapissa ja Pohjanmaan rannikolla. Paikoin vain 20 prosenttia tytöistä on saanut rokotteen. Rannikko-Pohjanmaalla myös lasten kolmoisrokotuksen kattavuus on alhaisempi kuin muualla Suomessa.Poikien rokotus ei toistaiseksi kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan, vaikka siihen olisi täysi syy. Se alentaisi sekä naisten että miesten syöpäriskiä.tyttöjen vanhemmat ajattelevat? Että tyttö ei ikinä harrasta seksiä? Että tyttö päätyy harrastamaan seksiä vain yhden kumppanin kanssa eikä kumppanillakaan ole koskaan ollut muita partnereita? Että rokote on huijausta ja maa on litteä?Rakastavat vanhemmat huolehtivat siitä, että tytär saa HPV-rokotteen. Rakastavat vanhemmat ja vastuulliset terveydenhuollon ammattilaiset sekä poliitikot yhdessä huolehtivat siitä, että poikien rokote tulee kansalliseen rokotusohjelmaan.Vastuuttomat aikuiset uskottelevat itselleen, että rokotetta ei tarvita. He tekevät päätöksen lasten puolesta. He altistavat lapset tarpeettomalle syöpäriskille.Kuulkaa: todennäköisesti lapsi harrastaa seksiä useamman partnerin kanssa elämänsä aikana. Todennäköisesti lapsen partnerit ovat harrastaneet seksiä muidenkin kanssa. Se asia ei muualle katsomalla muutu.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.