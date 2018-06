Kotimaa

Sää viilenee lähipäivinä – ylimmät lämpötilat tänään 20 asteen tuntumassa

Etelä- ja pohjoisosassa tulee vielä paikoin sateita, mutta sateet väistyvät kaakkoon ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi. Maan keski- ja pohjoisosassa voi tulla paikoin myös hajanaisia kuurosateita.Pohjoisenpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on maan eteläosassa 18 – 20 astetta, keskiosassa 14 – 18 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 8 – 12 astetta ja Lapissa 5 – 10 astetta.Keskiviikkona sää on monin paikoin pilvinen ja suuressa osassa maata tulee paikoin kuurosateita. Lännen ja pohjoisen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja heikkenee vähitellen.Päivälämpötila on maan eteläosassa 16 – 18 astetta, keskiosassa 14 – 16 astetta ja pohjoisosassa 7 - 12 astetta.Torstaina pilvisyys vaihtelee ja paikoin voi tulla kuurosateita. Etelätuuli voimistuu luoteesta alkaen ja on puuskaista.Päivälämpötila on maan eteläosassa 17 – 20 astetta, keskiosassa 14 – 19 astetta ja pohjoisosassa 12 - 17 astetta, Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää.