Kerrostalon hissiin ilmestynyt kieltolappu sai täydellisen tyrmäyksen – ”Mistä näitä kaiken kieltäviä oikeen syntyy”

Kotimaa

Kerrostalon hissiin ilmestynyt kieltolappu sai täydellisen tyrmäyksen – ”Mistä näitä kaiken kieltäviä oikeen s

Lapussa

Ei ihme jos lapset istuvat kotona koneen äärellä, kun elämä on muualla kieltoja täynnä.

Vastaavia tarinoita löytyy

Suurin

Esimerkiksi 1960–1970-luvulla huudeltiin, että äiti tuu ikkunaan ja juteltiin siinä kaikkien kuullen.

Asuntoyhtiöiden pihoihin pihapelialueita?

IS:n jutussa

Nämä ”kiellot” tulee siitä, kun ei kukaan kunnioita ketään eikä mitään, eikä ajattele omalla järjellään myöskään.

Nämä "kiellot" tulee siitä, kun ei kukaan kunnioita ketään eikä mitään, eikä ajattele omalla järjellään myöskään.

tarkennettiin kiellon tarkoittavan "sählyä, jalkapalloa yms". Kielto koski lapun mukaan pelkästään kouluikäisiä, ei alle kouluikäisiä lapsia.

Uutinen herätti vilkasta keskustelua jutun kommenttiosiossa. Kommentteja kertyi yli 300.

Pääosin lukijoiden palaute lapusta oli tyrmäävää.

– Mistä näitä kaiken kieltäviä oikeen syntyy tänne. Muuta metsään jos joku häiritsee, kommentoi esimerkiksi nimimerkki Pelle.

Nimimerkki "Pidetään perheet koossa" taas kirjoitti, että juuri moiset kiellot ajavat lapset istumaan näyttöpäätteiden eteen.

– Nykyimmeisillä on liikaa aikaa miettiä mitä muut tekevät, suvaitsevaisuus on hävinnyt. Ei ihme jos lapset istuvat kotona koneen äärellä, kun elämä on muualla kieltoja täynnä. Esimerkiksi 1960–1970-luvulla huudeltiin, että äiti tuu ikkunaan ja juteltiin siinä kaikkien kuullen. Oli kivaa asua kerrostalossa, kaikki piti toistensa puolia ja oltiin yhtä.

Suurin osa lukijoista näytti olettavan, että kiellon laittanut oli lapsien pihapeleihin ja niiden ääniin kyllästynyt eläkeläinen.

– Vuoden asuin eläkeläisten täyttämässä talossa ja nykyään levottomassa vuokratalossa. Ei paljoa vaadi arvata, että elämäänsä kyllästynyt eläkeläinen voi olla pahempi naapuri kuin opiskelijaöykkärit, kommentoi nimimerkki Eitakas.

Tämä kommentti keräsikin 2 027 yläpeukkua.

Nimimerkki Ahdas pipo kertoo vastaavan tarinan omasta entisestä taloyhtiöstään.

– Taitaa olla samaa porukkaa kun aikoinansa meidän taloyhtiössä, ensin tuli pihaamme "nurmikoilla käveleminen kielletty", sitten tuli "polkupyörillä ajaminen kielletty pihalla" ja "asfalttiin piirtäminen liidulla kielletty". Pihalla oli myös keinut, mutta niissä ei saanut hihkua eikä nauraa, jos niin teit niin alkoi hirveä huuto erään ikkunasta. Muutimme pois.

Nimimerkki "Elisa" kertoi vuosistaan lahtelaisessa taloyhtiössä. Silloin hän toivoi, että hänen suurin ongelmansa olisivat häiritsevät pihapelejä pelaavat lapset, eivätkä narkomaanit.

– Nämä tämmöiset lasten ulkoleikeistä ynnä muista nillittäjät saisivat kokeilla asua kolme vuotta sekakäyttäjän naapurissa, kuten allekirjoittanut, ja pohtia sen jälkeen tykönään, että mistä asioista sitä kannattaa häiriintyä ja mielensä pahoittaa ja mistä ei. Esimerkiksi kun olet valmis suljetulle osastolle valvottuasi kolme vuorokautta putkeen 24/7 kuuluvan musiikin takia, joka ei lopu vaikka soittamasi poliisit käyneet paikalla ja isännöitsijä ei tee mitään ilmoituksista huolimatta, saatat ajatella, että olisipa suurin ongelmani ulkona sählyä pelaavat lapset. Onneksi muutin pois kyseisestä talosta ja koko onnettomasta kaupungista (Lahti), mutta antaa hieman perspektiiviä olla valittamatta jos joku käy suihkussa kello kymmenen jälkeen illalla.

Vastaavia tarinoita löytyy asiaa kommentoinut taloyhtiön isännöitsijä totesi, ettei lapun kielto ole virallinen. Hän korosti, ettei pihapelien pelaaminen ole lapsilta kielletty.

Kieltolapun oli laittanut paikalleen "Asukastoimikunta". Talon isännöitsijä sanoo, että asiasta pidetään palaveri tänään maanantaina.

– Eikös taloyhtiössä ole hallitusta, jonka päätöksiä isännöitsijä toteuttaa? Sehän on se tavallisempi tapa taloissa. Kyllä asukastoimikunta (toimintoja kyttäävät henkilöt) saa pitää keskustelutilaisuuksia, mutta tuon kaltaisia päätöksiä sillä ei ole oikeutta antaa, huomauttaa nimimerkki Valvontakomissio.

Yli 300 kommenttiin mahtuu paljon myös kieltoa ymmärtäviä kommentteja.

– No en ole kyttääjä, mutta miksi ne kouluikäiset ei tosiaan voi pelata kentällä jos se on ihan vieressä. Nämä "kiellot" tulee siitä, kun ei kukaan kunnioita ketään eikä mitään, eikä ajattele omalla järjellään myöskään. Ei ole kauhean kiva kuunnella fudiksen paukuttamista pihalla aamusta iltaan, toteaa nimimerkki Mitävälii, joka jatkaa kertomalla, että aikoo itse opetella hällä väliä -asennetta.

– Asuntoyhtiöiden pihoihin voisi alkaa vaatia rakennettavan pihapelialueita, sellaisia mitä koulujen pihoissa usein näkyy, kaukalotyyppisiä. Niin kaikilla on kiva olla. Paitsi niillä, jotka valittavat lasten kiljahduksista, nimimerkki Kaukalo tarjoaa kompromissiksi.