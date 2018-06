Kotimaa

Nainen alkoi epäillä ”isänsä” tietoja – siitä alkoi lähes 20 vuotta kestänyt taistelu oikeudesta perintöön

Eteläsuomalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nainen

Isä

Käräjäoikeuden

Käräjäoikeuden

naisen pitkä taistelu isyydestä ja isänsä perinnöstä sai ratkaisun, kun käräjäoikeus määräsi, että 64-vuotiaalla naisella on oikeus isänsä perintöön.Nainen taisteli lähes 20 vuotta oikeuksistaan ja hänen asiaansa käsiteltiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessakin.Vuonna 1954 syntynyt nainen alkoi vuosituhannen alussa epäillä isäänsä koskevia tietoja. Hänelle selvisi 2001, että äidille tulleet elatusavut olivat itähämäläisen miehen maksamia.Väestötietojärjestelmässä naisen isäksi oli merkitty hänen äitinsä aviomies, jota nainen oli pitänyt isänään siihen saakka kunnes totuus selvisi.Rekisteriin tehtiin seuraavana vuonna muutos, ja isää koskeva merkintä poistettiin. Merkinnän poistamisen jälkeen nainen on virallisesti ollut isätön.nosti isyyden vahvistamiseksi itähämäläistä miestä vastaan kanteen käräjäoikeudessa.Välituomion perusteella kanne jätettiin tutkimatta. Hovioikeus oli samalla linjalla eikä korkein oikeus myöntänyt valituslupaa. Nainen valitti asiasta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT).EIT:n ratkaisun mukaan naisen oikeutta oli loukattu, kun hän ei saanut kysymystä isästään käsiteltäväksi tuomioistuimessa.EIT totesi menettelyn ihmisoikeussopimuksen vastaiseksi. Eduskunta hyväksyi uuden isyyslain 2015 ja nainen laittoi vireille uuden isyyden vahvistamiskanteen.Kaksi vuotta sitten Vantaan käräjäoikeus vahvisti, että naisen isä oli itähämäläinen mies. Nainen sai siis odottaa vahvistusta 62-vuotiaaksi asti.kuoli vuonna 2008 kesken jutun käsittelyn EIT:ssä. Nainen haki oikeutta perintöön erityisen painavan syyn perusteella ja piti kohtuuttomana, että hän jäisi ilman perintöä.Hän muistutti, että oli pyrkinyt saamaan asemansa perillisenä vahvistetuksi lähes 15 vuoden ajan. Isä kieltäytyi dna-testistä eikä tunnustanut lastaan, vaikka tosiasiallisesti oli tyttären mielestä tunnustanut isyytensä maksamalla elatusavut äidille.Tytär arvosteli myös Suomen oikeusviranomaisia ja tuomioistuimia, jotka olisivat voineet alun perin hoitaa asiaa ihmisoikeussopimuksen mukaisesti.Isyyden tunnustaminen olisi tyttären mielestä voitu hoitaa vielä isän ollessa elossa.saamien selvitysten perusteella oikea isä oli tietoinen lapsestaan ja isyydestään.Hän ei ollut kiistänyt isyyttä tyttäreltään, mutta kieltäytyi tunnustamasta isyyttään, koska hänen vaimonsa ja kolme lastaan vastustivat sitä.Oikeudenomistajat vastustivat avioliiton ulkopuolella syntyneen tyttären perintöoikeutta ja vetosivat perheen intresseihin.Oikeus totesi, ettei perusteluja menettelylle ole, koska kanteen nostanut joutuisi sisaruksiinsa nähden epätasa-arvoiseen asemaan.ratkaisun mukaan perintöoikeuden menetys olisi kohtuutonta ja oikeus vahvisti naisen oikeuden perintöön.Hävinneen osapuolen on maksettava kummankin osapuolen oikeudenkäyntikulut, jotka ovat noin 15 000 euroa.Oikeuden päätöksellä ratkaistiin ainoastaan tyttären oikeus isänsä jättämään omaisuuteen. Uudelle pesän osakkaalle tulevan perinnön arvo ei käy ilmi ratkaisusta, vaan siltä osin pesän on tehtävä erillinen ratkaisu.Naisen saama myönteinen ratkaisu oikeudesta perintöön tuli viime hetkellä. Asia olisi vanhentunut kymmenessä vuodessa ja se olisi tullut täyteen ensi kuussa.Käräjäoikeus antoi jutussa ratkaisun maanantaina. Siihen voi hakea muutosta Itä-Suomen hovioikeudelta.