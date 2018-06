Kuusi 2–4-vuotiasta lasta karkasi päiväkodista Helsingissä, kukaan ei huomannut – ”Tapaus tullaan käymään läpi perusteellisesti”

Kotimaa

Kuusi 2–4-vuotiasta lasta karkasi päiväkodista Helsingissä, kukaan ei huomannut – ”Tapaus tullaan käymään läpi

Ehtivät merenrantaan katselemaan laivoja

”Tapaus tullaan käymään läpi perusteellisesti”

Portin turvallisuus on herättänyt myös aikaisemmin kysymyksiä