Kotimaa

Pori Jazzista pois potkittua Ruotsalaa on pyydetty ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin

Pori

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jazzin toimitusjohtajan paikalta ennätysajassa pois potkittua Aki Ruotsalaa https://www.is.fi/haku/?query=aki+ruotsalaa , 33, on pyydetty eduskuntavaaliehdokkaaksi.– Olen saanut erilaisia työtarjouksia ja pyyntöjä eduskuntavaaliehdokkaaksi. Se voisi olla luontevaa tälle aiemmalle poliittiselle taustalleni, Ruotsala vihjaa.– Minulla on myös muita mielenkiinnon kohteita. Minuun yhteyttä ottaneet tahot ovat ottaneet huomioon osaamiseni ja kyvyt, joiden perusteella minut valittiin myös Pori Jazzin toimitusjohtajaksi, ja se tuntuu hienolta.Pikainen eroprosessi sai alkunsa, kun vastavalittu Pori Jazzin toimitusjohtaja antoi haastattelun, jossa suuri osa kysymyksistä koski hänen kristillisiä arvojaan.Ruotsala, josta suomalaiset eivät olleet aiemmin juuri edes kuulleet, nousi tämän jälkeen keskustelupalstojen ykköspuheenaiheeksi ja monien vihan kohteeksi.– Olen tosi tosi tosi pahoillani siitä, jos joku seksuaalivähemmistöön kuuluva on pahoittanut mielensä näistä minuun liitetyistä kommenteista. Se on minulle itselleni kestämätön tilanne ja pahin asia koko tässä koko tapahtuneessa. Pyydän anteeksi, sillä en missään nimessä tarkoittanut loukata ketään. Sanomiseni on ymmärretty väärin, Ruotsala sanoo nyt.

Mitä tarkalleen ottaen tarkoitit, kun sanoit, ettei ole olemassa homoja?

Ruotsala

– Minulla on sellainen ihmiskäsitys, että haluan kohdata ihmiset ihmisinä, en homoina, lesboina tai heteroina, vaan ihmisinä. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, eli minulle ihmiset eivät ole heteroita tai homoja, vaan ihmisiä.– En halua ottaa kantaa siihen, mitä synti on, koska en ole teologi. Haluan kohdella kaikkia yhdenvertaisesti, ja jokaisella tulee olla oikeus toteuttaa itseään täysimääräisesti.hieman jopa närkästyy, kun häneltä kysyy, onko hänellä jotain homoja vastaan.– Ei todellakaan! Minulla on monta ystävää, jotka kuuluvat seksuaalivähemmistöön, ja heiltä saadut tsemppiviestit tämän kaiken keskellä ovat olleet todella tärkeitä, Ruotsala sanoo.

Mielipiteesi eheytyshoidoista ovat edelleen epäselvät. Hyväksyisitkö eheytyshoidot?

Eroprosessissa

Hän

Ruotsala

Ruotsala

– En ole lääkäri, enkä osaa ottaa tällaisiin asioihin kantaa – enkä edes tiedä, miksi pitäisi, Ruotsala vastaa.Ruotsalan mukaan hän on avoin mielipiteidensä kanssa.– Olen ollut aina avoin kristillisestä vakaumuksestani, ja kaikki kristilliset ja poliittiset taustani olivat myös Pori Jazzin hallituksen tiedossa. He ottivat minuun alunperin yhteyttä ja kysyivät kiinnostustani toimitusjohtajan pestiin. Olin koko hakuprosessin ajan täysin rehellinen ja toin taustani esiin kaikissa haastatteluissa ja testeissä, Ruotsala vastaa.– Rekrytointi hoidettiin ammattimaisesti, ja luottamus oli hyvä. Siksi olinkin yllättynyt siitä, että hallituksen tuuli kääntyi niin nopeasti.Ruotsalaa jäi kaivelemaan, ettei häntä kuultu tilanteen eskaloiduttua, vaan hän sai haastattelun julkitulon jälkeen potkut vielä saman illan aikana.– Olen miettinyt, olisinko voinut tehdä jotain toisin. Yritin estää väärinymmärrykset faktantarkistuksessa ja lähettämässäni tiedotteessa, mutta minua ei haluttu kuulla ja yhtäkkiä olin keskustelussa, joka on ollut armoton, ehdoton ja tuomitseva.– Keskusteluissa on viitattu meidän Kristillisdemokraattien nuorisojärjestömme kannanottoihin, ei omiin lausuntoihini. Kannanottomme puolestaan kohdistui mielipiteen vapauden puolesta puhumiseen ja siihen, ettei ketään syrjitä.sai tietää potkuistaan uutisista ennen kuin hallituksen puheenjohtaja ehti ilmoittaa asiasta.– Minuun otettiin yhteyttä kesken Pori Jazzin hallituksen kokouksen ja kerrottiin, että tässä tullaan tekemään yksipuolinen irtisanominen.– Ymmärrän hallituksen ratkaisun siinä tilanteessa, johon se eskaloitui, mutta tällä on ollut minulle henkilökohtaisesti karu seuraus. Minulla ei ollut varasuunnitelmia ja olen työtön.Häntä harmittaa, ettei päässyt näyttämään kykyjään itselleen rakkaan festivaalin toimitusjohtajana.– Minut oli valittu tehtävään johtamiskykyjen perusteella, ja sen perusteella olin valmistautunut tekemään festivaalien vuoksi töitä useita vuosia eteenpäin. Nyt se ovi on sulkeutunut, mutta keskustelimme päättyi hyvässä hengessä.oli ehtinyt irtisanoutua pestistään Merikarvian kunnan kehittämispäällikkönä ja oli vasta aloittamassa Pori Jazzin toimitusjohtajana.– Hain pestiä vilpittömin mielin, ja minulla oli vilpitön halua toimia Pori Jazzin puolesta – on vieläkin. Olin jo innolla mukana suunnittelemassa festivaaleja, kuten tasa-arvon puolesta järjestettävää lauantain naisartistipäivää, Ruotsala sanoo.– Ei minulla ole mitään katkeruutta, ja toivon todella, että tästä tapahtuneesta ei ole mitään haittaa Pori Jazzille. Toivon, että he saavat hyvän toimitusjohtajan ja että festivaali menestyy.Hän sanoo ymmärtävänsä myös nykyajan mahdolliset seuraamukset julkisessa ammatissa.– Ymmärrän, että sosiaalisen median aikakaudella asiat eskaloituvat nopeasti. Se ei ole kenenkään vika, vaan se on tätä aikaa, ja sitten pitää vain jatkaa pää pystyssä eteenpäin. Kehotan kaikkia, jotka hakeutuvat julkiseen ammattiin, valmistautumaan nopeasti eskaloituvaan tilanteeseen, missä vaaditaan nopeita ja ehdottomia johtopäätöksiä, Ruotsala sanoo.– En voinut tätä pestiä hakiessani aavistaakaan, että jotkut asiat, jotka tapahtuvat nuorena innokkaana poliitikon alkuna, voivat vaikuttaa asioihin vielä tänä päivänä. Sen olen nyt oppinut, että en toivo tällaista myllyä kenellekään, ja aika harva on käynyt tällaisen myllyn läpi. Olen ollut myrskyn silmässä, ja nyt tiedän, että osaan toimia siinä rauhallisesti.ei paljasta, millainen hänen ja Pori Jazzin hallituksen välinen työsopimus oli, mutta pieni hymähdys paljastaa, että jonkinlainen kompensaatio potkuista on luvassa.– Olen allekirjoittanut toimitusjohtajan työsopimuksen, jossa on purkupykälä. Itselläni on halu pitää kiinni sen sisällöstä. En halua sitä sen enempää avata, se on reilumpaa niin.Läheisten ja ystävien tuki on ollut viime aikoina tarpeen, sillä hän on saanut runsaasti negatiivista palautetta.– Sen olen oppinut, että on olemassa hyviä ihmisiä, jotka kävelevät kohti silloin, kun muut kääntävät selkänsä. He voivat olla kanssani jopa eri mieltä, mutta he eivät jätä ihmisiä vaikeuksien keskellä.