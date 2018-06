Nainen syöksyi autolla kuolemaan, turmasillan kaiteissa vakava ongelma – asiantuntija: Vastaavia siltoja on Suomessa satoja

Kotimaa

Nainen syöksyi autolla kuolemaan, turmasillan kaiteissa vakava ongelma – asiantuntija: Vastaavia siltoja on Su

Katso video jutun alusta: Juna törmäsi Salossa autoon, joka oli pudonnut 12 metriä sillalta





Kaiteita päivitetään peruskorjausten yhteydessä

Harvinaisia onnettomuuksia