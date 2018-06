Kotimaa

Kauppatieteisiin uusi valintatapa – naisten osuus voi nousta rajusti

Hallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sukupuolijakauma

Onko

Linjauksena

Tämä on ehdottomasti hyvä valinta. Se mahdollistaa opiskelupaikan myös niille, jotka eivät ole lukiossa menestyneet.